Вывод сайта в топ поисковиков

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Закрыт6 заявок241 просмотр

Нужно вывести сайт www.centerzoo.com.ua в топ яндекса и гугла

14 лет назад
Simpson84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1000
60 дней

Заявки фрилансеров

B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад