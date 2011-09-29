Создать и раскрутить по таргет. группу ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок147 просмотров

Для салона красоты нужно создать группу, подобрать соответствующий дизайн оформления, выложить три-четыре новости, нагнать народ по таргетинговой рекламе. Расходы на рекламу оплачиваются отдельно.

Обязательное условие - опыт создания и раскрутки групп ВКонтакте (с портфолио).

Жду ваших предложений, господа!

14 лет назад
Serjj
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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