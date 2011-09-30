Полный анализ сайта, небольшая консультация по SEO

Нужно провести тест сайта по внтуренней оптимизации, т.е. выявить ошибки, что сделано не так и что нужно доделать чтобы сайт нормально индексировался в гугле и яндекск (сайтмап, перелинковка, скорость загрузки и другое что необходимо). позже возможно сотрудничество по внешей раскрутке. Также необходимо провести небольшую устную консультацию по СЕО , минут на 10-20 в скайпе.