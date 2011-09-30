Нужен человек со своей базой каталогов статей и сайтов, который может грамотно прогнать сайт по этим базам. Что хотелось бы получить: Прирост посетителей от баз, рост показателей ТИЦ и PR, рост в выдаче по ...
Полный анализ сайта, небольшая консультация по SEO
Нужно провести тест сайта по внтуренней оптимизации, т.е. выявить ошибки, что сделано не так и что нужно доделать чтобы сайт нормально индексировался в гугле и яндекск (сайтмап, перелинковка, скорость загрузки и другое что необходимо). позже возможно сотрудничество по внешей раскрутке. Также необходимо провести небольшую устную консультацию по СЕО , минут на 10-20 в скайпе.
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