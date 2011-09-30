Полный анализ сайта, небольшая консультация по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки96 просмотров

Нужно провести тест сайта по внтуренней оптимизации, т.е. выявить ошибки, что сделано не так и что нужно доделать чтобы сайт нормально индексировался в гугле и яндекск (сайтмап, перелинковка, скорость загрузки и другое что необходимо). позже возможно сотрудничество по внешей раскрутке. Также необходимо провести небольшую устную консультацию по СЕО , минут на 10-20 в скайпе.

14 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров