Создание семантического ядра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок109 просмотров

Нужно создать тематическое ядро для сайта с тематикой - работа, создание резюме - сайт в личку.

Только продающие запросы.

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Сейчас интересует около 50-ти выверенных запросов.

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров