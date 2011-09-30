http://bachetta.ru Здравствуйте! Я ищю человека, а не компанию. Чтобы сэкономить. Но часто человек называет себя компанией. Чтобы получить побольше. У меня два направления. Одно главное сейчас - это ...
Продвижение сайта .
Добрый день , уважаемый партнер !
Меня зовут Олег .
Я хочу воспользоваться услугами ПРОДВИЖЕНИЯ своего продукта в интернете и соцсетях .
Мой продукт – разработка коуч-сессия по Достижению Цели .
Нужно : привлечь внимание клиентов и получить заказы .
Цена : бартер на мою услугу + % от сделки .
На данный момент готов отдавать до 30% с каждого клиента .
Стоимость моей услуги 110 000 – 180 000 рублей для индивидуалов и от 1 000 000 рублей для компаний .
Исходя из этой суммы , хочу получить адекватные услуги .
Для тех кто читает невнимательно – бартер , деньги здесь не присутствуют .
Выглядит так – начинаете работать и начинаете получать консультации по достижению цели , и естественно свои % с каждого клиента .
Моя работа предполагает личные консультации - часть живое общение , часть выполнение домашних заданий с их обязательной отработкой .
Для заинтересованных и замотивированных высылаю информацию о проекте и условиях контракта .
Мой сайт для раскрутки : mss-msk.ru , есть группа vkontakte.ru , которая тоже нуждается в раскрутке http://vkontakte.ru/club29566616 .
Интересны современные и эффективные технологии .
Краюхин Олег.
О коуч-сессии можно вкратце прочитать :
http://www.mss-msk.ru/trening1.html
Мой контактный e-mail : [email protected]
Пиши пожалуйста именно на личную почту и будьте конструктивными !
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