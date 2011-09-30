Продвижение сайта .

Добрый день , уважаемый партнер !

Меня зовут Олег .

Я хочу воспользоваться услугами ПРОДВИЖЕНИЯ своего продукта в интернете и соцсетях .

Мой продукт – разработка коуч-сессия по Достижению Цели .

Нужно : привлечь внимание клиентов и получить заказы .

Цена : бартер на мою услугу + % от сделки .

На данный момент готов отдавать до 30% с каждого клиента .

Стоимость моей услуги 110 000 – 180 000 рублей для индивидуалов и от 1 000 000 рублей для компаний .

Исходя из этой суммы , хочу получить адекватные услуги .

Для тех кто читает невнимательно – бартер , деньги здесь не присутствуют .

Выглядит так – начинаете работать и начинаете получать консультации по достижению цели , и естественно свои % с каждого клиента .

Моя работа предполагает личные консультации - часть живое общение , часть выполнение домашних заданий с их обязательной отработкой .

Для заинтересованных и замотивированных высылаю информацию о проекте и условиях контракта .

Мой сайт для раскрутки : mss-msk.ru , есть группа vkontakte.ru , которая тоже нуждается в раскрутке http://vkontakte.ru/club29566616 .

Интересны современные и эффективные технологии .

Краюхин Олег.

О коуч-сессии можно вкратце прочитать :

http://www.mss-msk.ru/trening1.html

http://www.piqiso.ru/?id=234

Мой контактный e-mail : [email protected]

Пиши пожалуйста именно на личную почту и будьте конструктивными !