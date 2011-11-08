Нужно создать тематическое ядро для сайта с тематикой - работа, создание резюме - сайт в личку. Только продающие запросы. Срок? Принимаете ЯДеньги? Цена за запрос? Сейчас интересует около 50-ти выверенных ...
СЕО-продвижение художественного салона-мастерской
Здравствуйте! Я ищю человека, а не компанию. Чтобы сэкономить. Но часто человек называет себя компанией. Чтобы получить побольше.
У меня два направления. Одно главное сейчас - это раскрутка в НОВОСИБИРСКЕ, привлечь в салон живого богатого народу. Второе, не самое главное, - это раскрутка инет магазина по России.
По Новосибирску на первые позиции попадаем с небольшими усилиями, т.к. конкуренции не много на самом деле. Нужно подпитывать только. Но даже попадая на первые позиции мы видим, что недостаточно этой информации о нас для людей. Возможно, нужно делать рекламу по всем местным ресурсам с помощью копирайтеров или еще что-нибудь.
В общем задача самая очевидная - завлечь больше людей в салон живьем, т.е. чтобы приезжали к нам. А все эти заумные термины, профессиональный подход и т.п. вещи порой затмевают главную задачу, но эта главная задача порой ставит в тупик тех, кто любит рассказывать заумные вещи.
Так что у меня конкретные цели.Сколько будет стоить реальная раскрутка по Новосибирску, начиная с поддержки на первых позициях (что совсем не сложно) и кончая чем-нибудь еще, чтобы я получил главное - увеличение потока местных покупателей в два-три раза. Оплата умеренная. Если будет результат, о котором я написал, можно говорить и о тех, ценах, что тут часто выставляют.
Если по текущим задачам:
1) нужен супер спец по контекту в директе и в гугле для исправления ошибок
2) исправить склейку доменов , ибо гугл никак не хочет признавать новый домен главным. хотя вроде сделано было для гугла. Яндекс уже давно признал.
3) сделать свою страницу для несуществующих страниц
4) посмотреть сам сайт, выявить проблемы и помочь исправить, если потребуется помощь.
5) и т.д.
Еще раз повторю,
сейчас главное, чтобы покупатели пошли, увеличить поток в 2-3 раза. Регион сайта - Новосибирск
Второе - раскрутка по России, в самых крупных городах, но небольшой ценой. Как быть с привязанным уже регионом теперь не знаю.
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