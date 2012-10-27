Трафиковое продвижение сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен20 заявок386 просмотров

Оптимизировать и Вывести сайт www.allurefloor.ru yandex.ru google.com.ua rambler.ru (Москва) на уровень от 10 (1 мес)-150 чел/в день (8-й мес), 1-4руб./1переход.

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---! Сайт дорабатывается ---

13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
$190
30 дней
Генадий знает свое дело, ответственно подошел к заданию!
Приятен в общении, знает что хочет! Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад