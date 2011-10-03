Раскрутка группы в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки106 просмотров

Добрый день.

Интересует раскрутка группы в контакте, т.е. SMO.

Есть ли люди занимающиеся данным направлением?

Интересны следующие расценки:

1) 1000 приглашенных по городу Самара

2) 1000 вступивших по городу Самара

3) 1000 ботов

Спасибо

14 лет назад
SEM509
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров