1) Требуется написание 10 статей. 2) Стоимость написания - 4$ США за 1000 символов, Оптимизация сайта (прописка метатегов) в количестве 500 шт - стоимость 100$ США.
Раскрутка группы в контакте
Добрый день.
Интересует раскрутка группы в контакте, т.е. SMO.
Есть ли люди занимающиеся данным направлением?
Интересны следующие расценки:
1) 1000 приглашенных по городу Самара
2) 1000 вступивших по городу Самара
3) 1000 ботов
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется только БЕЛАЯ раскрутка. 0. Оптимизация сайта и контента на нем 1. Первоначальное продвижение 2. Основное продвижение (на постоянной основе) с гарантией результата Плачу отдельно ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима РУЧНАЯ регистрация сайта в белых каталогах. Оплата по факту, ежедневно за каждые 50 ссылок. Стоимость 1-ой ссылки 10 руб.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день. Требуется вывести сайт в топ 5. Сайту 9 месяцев, ранее продвигался в течении четырех месяцев. Находится в топ 20. Конкуренция небольшая.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек, который поможет задать начальные настройки в Яндекс директе, по готовой таблицеПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
есть сайт agrotek.com.ua требуется подрядчик работающий по б\н , способный вывести сайт на первые позиции Гугла и Яндекса по 4-м ключевым словам\фразам.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Для раскрутки молодого проекта, необходим специалист -"продвиженец". Предоплаты нет.Оплата посредством любых платежных систем.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется небольшое продвижение сайта в соц сетях. Предлагайте условия.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, сайту 1 год, естественных посетителей 150 в день, все с поисковиков (человек 30 с закладок). Запросы не ВЧ, все переходы с НЧ (максимум 5 с одного запроса), всего около 100 НЧ за день. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо вывести сайт inkubator.kiev.ua на 2-3 место в http://www.google.com.ua по запросам "инкубатор", "инкубаторы". Оплата по факту.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад