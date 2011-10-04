Seo оптимизация сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок194 просмотра

1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации,

2. Составление семантического ядра,

3. Продвижение по ключевым словам.

сайт holliday.kiev.ua

Интересует стоимость работ и сроки.

Желательно Украина

14 лет назад
Nikosiy
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров