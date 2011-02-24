Ивент-агентству , требуется удаленный дизайнер. Создание макетов презентаций, дизайн страниц сайтов.Желательно Киев, Украина. Оплата сдельная, по факту выполненной работы.
- $100Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации, 2. Составление семантического ядра, 3. Продвижение по ключевым словам. сайт holliday.kiev.ua Интересует стоимость работ и сроки. Желательно ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Ищу пару, дизайнер+веб программист Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0, Ms sql 2008. И взять на обслуживание. Есть бюджет. Приветствуется исполнительность, пунктуальность по срокам. Есть бюджет, готов обсуждать формы сотрудничества. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Ищем талантливого копирайтера . Надо наполнить сайт , грамотно , интересно , креативно.Копирайтинг30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
С базой данных , с профайлами и активным мессенджером. Интересует верстка под существующий дизайн, создание базы данных. Сжатые сроки.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад