Ищу пару, дизайнер+веб программист Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0, Ms sql 2008. И взять на обслуживание. Есть бюджет. Приветствуется исполнительность, пунктуальность по срокам. Есть бюджет, готов обсуждать формы сотрудничества. ...