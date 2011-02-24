Nikosiy

Виктор Безверхний Nikosiy

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Seo оптимизация сайта

    $250

    1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации, 2. Составление семантического ядра, 3. Продвижение по ключевым словам. сайт holliday.kiev.ua Интересует стоимость работ и сроки. Желательно ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка проекта на Аsp.net 4.0 ms sql 2008

    $1000

    Ищу пару, дизайнер+веб программист Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0, Ms sql 2008. И взять на обслуживание. Есть бюджет. Приветствуется исполнительность, пунктуальность по срокам. Есть бюджет, готов обсуждать формы сотрудничества. ...

    ASP.NETSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Cоздание портала

    $1000

    С базой данных , с профайлами и активным мессенджером. Интересует верстка под существующий дизайн, создание базы данных. Сжатые сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад