SEO-оптимизация

Добрый день!

Необходимо выполнить:

1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации,

2. Составление семантического ядра,

3. Продвижение по ключевым словам.

Блог http://ostorozhno-eda.ru/

Пожалуйста, укажите стоимость работ по каждому пункту, а также сроки выполнения работ для пункта 1 и 2.