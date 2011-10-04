необходимо поднять тиц сайта и pr с нуля и с ненуля (ТИЦ 10)
SEO-оптимизация
Добрый день!
Необходимо выполнить:
1. SEO-аудит сайта, сделать на основании этого предложения по оптимизации,
2. Составление семантического ядра,
3. Продвижение по ключевым словам.
Блог http://ostorozhno-eda.ru/
Пожалуйста, укажите стоимость работ по каждому пункту, а также сроки выполнения работ для пункта 1 и 2.
Заявки фрилансеров
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