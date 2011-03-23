sagrad

Дмитрий sagrad

 
36 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Доработать компонент фильтров Custom Filters для Joomla 2,5 Virtuemart
Полное и понятное описание задачи. Оплата без задержек. Рекомендую.
Все сделал качественно, по техническому заданию.
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andkln
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Удалить вредоносный код на сайте.
Рекомендую сотрудничать! Задача была поставлена точно, коммуникация по всем вопросам оперативная, оплата была переведена сразу же после выполненной задачи (мы заранее так условились, при этом Дмитрий хотел даже сделать предоплату). Очень доволен сотрудничеством, надеюсь продолжить в дальнейшем по другим задачам!
Все сделал быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
vlacherk
Влад 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$24
10 баллов
12 лет назад
Доработать "нет в наличии" в virtuemart
Было комфортно работать с Дмитрием. Оплату получил без задержек.
Делает быстро, качественно. Понравилось
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