У меня Joomla 2,5 и Virtuemart 2. Почему то одна и та же карточка товара показывается на разных адресах страницы. сайт.ру/аквариумы/аквариум 25 литров (карточка в админке Virtuemart находится только в этой категории) По факту ее можно найти по разным ...