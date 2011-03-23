У меня Joomla 2,5 и Virtuemart 2. Почему то одна и та же карточка товара показывается на разных адресах страницы. сайт.ру/аквариумы/аквариум 25 литров (карточка в админке Virtuemart находится только в этой категории) По факту ее можно найти по разным ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Установил данный компонент, но на сайте есть некоторые проблемы с выводом товара через этот компонент.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Сайт на Joomla 2.5. С конца того года стали идти с моего сайта емаил рассылки. Компания хостинга блокирует мне почту из-за массовой рассылки. Нужно удалить эти скрипты откуда идет рассылка.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна связь 1С 7.7 с virtuemart 2Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Установлена joomla 2.5.8 и virtuemart 2. До этого была joomla 1,5 и предыдущий virtuemart. Там было реализовано следующее: в админке виртуемарта в товарах у нас был добавлен еще один столбик "нет в наличии", рядом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. У нас есть готовый интернет-магазин Хотелось бы поменять дизайн, шаблон. К примеру на Напишите цену воо сколько это нам обойдется?Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно модифицировать следующее. Есть интернет-магазин guramy.ru сделанный на джумле. Я добавляю товар вручную с прайс листа поставщика в virtuemart. Когда нет товара в прайсе, в virtuemart я просто снимал галочку с публикации, когда он появлялся, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Нужна поисковая оптимизация нашего сайта guramy.ru по Екатеринбургу в поисковых системах google, яндекс.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Интернет-магазин сделан на платформе joomla. Его постоянно ломают и постоянно приходят сообщения: "Мы подозреваем, что в отношении вашего вебсайта совершены мошеннические действия. В настоящее время ваш вебсайт предоставляет некоему лицу ресурсы для осуществления ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. У меня стоит VirtueMart 1.1.2 stable. Хотелось бы обновить до 1.1.5 или 1.1.6 не знаю что лучше. У меня уже установлены многие модули на сайте и загружен список товара. Помогите с обновлением так, чтобы ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин guramy.ru. Сделан на joomla Нужно кое что подделать. не дорого!!!! 1. Авторизация не очень удобна, и вообще поменять и авторизацию и корзину при покупке. При покупке товара все замудрено, лишние поля ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад