Доработать "нет в наличии" в virtuemart

Нужно модифицировать следующее. Есть интернет-магазин guramy.ru сделанный на джумле. Я добавляю товар вручную с прайс листа поставщика в virtuemart. Когда нет товара в прайсе, в virtuemart я просто снимал галочку с публикации, когда он появлялся, вновь ставил галочку на опубликовать. В плане оптимизации и продвижения сайта это не правильно делать, дабы удаленные страницы не видит яндекс.

Если писать 0 вместо цены товара, то на сайте отображается ноль. Если заходить в карточку товара и там убирать цену то на сайте пишет "нет в наличии".

Нужно следующее:

1. Упростить удаление цены товара не заходя в карточку товара, чтобы так же писалось "нет в наличии"

2. Товар со словом "нет в наличии" чтобы он оказывался на сайте в конце списка товаров