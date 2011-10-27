Создание детского магазина

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Завершен15 заявок162 просмотра

Доброго времени суток. Требуется создать детский интернет-магазин, примерно на 200-300 товарных позиций.

Интересует цена, сроки. Рассматриваются кандидатуры с портфолио.

14 лет назад
romashca85
Лана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Fl1rt
Лев 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Fl1rt
Лев 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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