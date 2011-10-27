Действующему и активно работающему интернет-магазину 1. Изменение в форме заказа товара 2. Добавление категории продукта "Цвет" в админке сайта 3. Заказ обратного звонка Бюджет - 5000р. ...
Создание детского магазина
Доброго времени суток. Требуется создать детский интернет-магазин, примерно на 200-300 товарных позиций.
Интересует цена, сроки. Рассматриваются кандидатуры с портфолио.
Выбранный исполнитель
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