Доработка opencart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки150 просмотров

Текущая версия 0.2.2.

Не работает редактирование профиля пользователей- запрашивает пароль

Редактирование заказа оптового покупателя- добавляется товар по розничной цене

Хотелось бы исправить эти проблемы, либо переехать на обновленную версию, там это должно быть уже решено

Создать фильтрацию товаров в зависимости от категории:

Например сумки- цвет, размер, материал

Сделать галерею товаров на основе http://www.professorcloud.com/mainsite/cloud-zoom.htm

Opencart
14 лет назад
nst
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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