Разработка интернет-магазина на OSCommerce

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Закрыт6 заявок210 просмотров

Необходим опытный разработчик интернет-магазинов на OS Commerce для постоянного сотрудничества.

преимущественно рассмотрим заявки от киевлян. Для работы будет предоставлено ТЗ и верстка.

Желательно Киев.

13 лет назад
olya_uk
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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