Интернет-магазин

Аналог: www.topshop.com

Описание функционала интернет-магазина:

1 Фронт-енд

• Корзина и отслеживание статуса заказа.

• Покупатель может выбирать товары, по которым ему будет приходить е-мейл оповещение.

• Можно сделать экспорт информации о товаре в формате pdf или xls с установкой своего логотипа или шапки (чтобы покупатель мог перепродать товар сам, например, от своего имени).

• Система личных сообщений.

• Подключенные платежки: Paypal, Moneybookers.

2 Админка

• Можно добавлять тексты, фото, видео о товаре.

• Просмотр транзакций и статусов заказов.

• Легкое добавление новых разделов (сначала будет только один раздел с товарами, потом увеличение разделов и товаров).

• Система личных сообщений.

Рассматривается сработавшаяся пара верстальщик+программист, либо один человек, который может выполнить проект. Желательно владение английским (весь проект на нём).

Весь дизайн есть (Fireworks PNG).

Ход работы: обсуждение деталей работы, поэтапная оплата с предоплатой, запуск и настройка проекта на площадке. Все время работы у меня будет возможность отвечать на ваши вопросы и внимательно следить за работой во избежание недосмотров и чтобы все было сделано так, как надо (переделки и задержки сроков никому не нужны).

Сроки: сдача проекта 20 ноября, настройка и запуск на площадке с отладкой багов (полное тестирование) до 10 декабря.

Бюджет: 25 000р.

После окончания работы будет предложена поддержка и дальнейшее развитие проекта на выгодных условиях (клиент хороший).

Пишите, пожалуйста, сюда или сразу в скайп (pekanovdesigns).