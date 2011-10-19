Добрый день! Нужно создать сайт интернет магазина Прикрепил ТЗ. Сайт образец приведенный заказчиком http://safemag.com.ua/ Дизайн будет разработан нашим дизайнером.
Интернет-магазин
Аналог: www.topshop.com
Описание функционала интернет-магазина:
1 Фронт-енд
• Корзина и отслеживание статуса заказа.
• Покупатель может выбирать товары, по которым ему будет приходить е-мейл оповещение.
• Можно сделать экспорт информации о товаре в формате pdf или xls с установкой своего логотипа или шапки (чтобы покупатель мог перепродать товар сам, например, от своего имени).
• Система личных сообщений.
• Подключенные платежки: Paypal, Moneybookers.
2 Админка
• Можно добавлять тексты, фото, видео о товаре.
• Просмотр транзакций и статусов заказов.
• Легкое добавление новых разделов (сначала будет только один раздел с товарами, потом увеличение разделов и товаров).
• Система личных сообщений.
Рассматривается сработавшаяся пара верстальщик+программист, либо один человек, который может выполнить проект. Желательно владение английским (весь проект на нём).
Весь дизайн есть (Fireworks PNG).
Ход работы: обсуждение деталей работы, поэтапная оплата с предоплатой, запуск и настройка проекта на площадке. Все время работы у меня будет возможность отвечать на ваши вопросы и внимательно следить за работой во избежание недосмотров и чтобы все было сделано так, как надо (переделки и задержки сроков никому не нужны).
Сроки: сдача проекта 20 ноября, настройка и запуск на площадке с отладкой багов (полное тестирование) до 10 декабря.
Бюджет: 25 000р.
После окончания работы будет предложена поддержка и дальнейшее развитие проекта на выгодных условиях (клиент хороший).
Пишите, пожалуйста, сюда или сразу в скайп (pekanovdesigns).
Заявки фрилансеров
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