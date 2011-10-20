Администрирование и веб-программирование магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки157 просмотров

Администрирование и веб-программирование интернет-магазина по продаже одежды.

Основные задачи.

Круглосуточный сервис по поддержке магазина (если магазин перестает работать корректно, то быстро принять меры по его восстановлению)

Создание дополнительных модулей (стоимость оговаривается отдельно)

Движок магазина - creoshop . Код - открытый. Аналогия

Зарплата от 100$ до 500$ в месяц в зависимости от количества дописанных модов и количества сбоев магазина.

Желателен опыт работы в области администрирования и веб-программирования интернет-магазинов

14 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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