Администрирование и веб-программирование магазина

Администрирование и веб-программирование интернет-магазина по продаже одежды.

Основные задачи.

Круглосуточный сервис по поддержке магазина (если магазин перестает работать корректно, то быстро принять меры по его восстановлению)

Создание дополнительных модулей (стоимость оговаривается отдельно)

Движок магазина - creoshop . Код - открытый. Аналогия

Зарплата от 100$ до 500$ в месяц в зависимости от количества дописанных модов и количества сбоев магазина.

Желателен опыт работы в области администрирования и веб-программирования интернет-магазинов