Магазин на Shop-Script, готовый дизайн имется

Дизайн уже нарисован (макета во вложение ). Движок shop-script.ru

Необходимо:

1. Выполнить верстку, кроссбарузерную, валидную (для IE 6 поставить заглушку с просьбой скачать более свежую версию браузера)

2. Портировать дизайн на движок

3. Выполнить настройку движка (по необходимости)

4. Создать разделы сайта (какие именно, я скажу. Наполню я их сам)

5. Подготовить модуль импорта прайс-листа (xls или csv формат, свой прайс в csv или xls я предоставлю)

6. Сделать упрощенную форму регистрации на сайте, оформление заказа

7. Расчет стоимости доставки через EMS Почту России

8. ЧПУ для всех URL сайта

10. Онлайн оплата через Робокассу (все необходимые данные есть)

+ как бонус 11. Альтернативный вариант авторизации/регистрации через loginza.ru

В результате работы должен получится полностью готовый к работе интернет магазин.

Все проделанную работу буду тщательно проверять.

Прикладывайте к заявке работы из вашего портфолио – желательно на этом же движке.