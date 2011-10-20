Необходим опытный разработчик интернет-магазинов на OS Commerce для постоянного сотрудничества. преимущественно рассмотрим заявки от киевлян. Для работы будет предоставлено ТЗ и верстка. Желательно Киев.
Доработка интернет-магазина
Действующему и активно работающему интернет-магазину
1. Изменение в форме заказа товара
2. Добавление категории продукта "Цвет" в админке сайта
3. Заказ обратного звонка
Бюджет - 5000р.
Предпочтение фрилансерам из СПб.
Заявки фрилансеров
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