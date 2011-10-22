Действующему и активно работающему интернет-магазину 1. Изменение в форме заказа товара 2. Добавление категории продукта "Цвет" в админке сайта 3. Заказ обратного звонка Бюджет - 5000р. ...
Интернет-магазин на WebAsyst + дизайн
Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst).
Тематика магазина продажа Фото Видео техники, Ноутбуков и.т.д.
Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка и.т.д.
Нужен профессиональный Веб мастер с опытом создания подобной работы для Web Asyst
Модули оплаты должны быть:
1) Курьер
2) Банковская квитанция
3) Кредитные карты (Offline)
Рассмотрю любые варианты и примеры т.к. у каждого фантазия разная.
Вы можете скинуть мне примеры Ваших работ или тех которые соответсвуют Вашему стилю.
P.S. Указывайте Ваши ЦЕНЫ и СРОКИ пожалуйста! Также если у Вас есть идея по созданию профессионального магазина на другом движке с полным функционалом готов рассмотреть Ваши предложения.
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