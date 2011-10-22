Интернет-магазин на WebAsyst + дизайн

Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst).

Тематика магазина продажа Фото Видео техники, Ноутбуков и.т.д.

Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка и.т.д.

Нужен профессиональный Веб мастер с опытом создания подобной работы для Web Asyst

Модули оплаты должны быть:

1) Курьер

2) Банковская квитанция

3) Кредитные карты (Offline)

Рассмотрю любые варианты и примеры т.к. у каждого фантазия разная.

Вы можете скинуть мне примеры Ваших работ или тех которые соответсвуют Вашему стилю.

P.S. Указывайте Ваши ЦЕНЫ и СРОКИ пожалуйста! Также если у Вас есть идея по созданию профессионального магазина на другом движке с полным функционалом готов рассмотреть Ваши предложения.