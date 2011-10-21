Необходим опытный разработчик интернет-магазинов на OS Commerce для постоянного сотрудничества. преимущественно рассмотрим заявки от киевлян. Для работы будет предоставлено ТЗ и верстка. Желательно Киев.
Интернет-магазин
Необходимо реализовать интернет-магазин типа www.technocity.ru ( и внешне и функционально похож)
Функционал вполне стандартный:
- каталог
- корзина
- онлайн-консультация
- "Вам перезвонить?"
- статьи
- новости
- блоки "новинки", "скидки",
- карточка товара
- сопутствующие товары
- описание товара, добавление его свойств и характеристик
- экспорт и импорт в эксель
- экспорт в yml для яндекса
- поиск (по цене, производителю, по названию или описанию в тексте), фильтры, сотировка кол-ва выводимых товаров на странице
- пару мест для баннеров и счетчиков, пару менюшек, личный кабинет для пользователя.
- несколько второстепенных страниц, аля "Контакты"
- сравнение товаров
- системы оплат
- возможность сделать скидку если покупатель ввел при оформлении заказа номер купона ;)
Заковырочка:
Хочется иметь фильтр товаров для каждой категории с возможностью кастомизации. Живой пример: для категории "Мониторов" мы имеем товар "Монитор" со свойствами "Диагональ", "Контраст", "Тип". Хочется иметь возмождность выставлять фильтры именно для этих свойств для данной категории.
Т.е. у всех товаров в категории так или иначе будет множество схожих свойств, по которым можно будет его фильтровать. Надо иметь возможность выставлять эти фильтры для катгории, выбирая их хар-к. Например, если я хочу, то вывожу только фильтр "Диагональ" и "Контраст". Либо, может захотется вывести только "Контраст" и "Тип". Соотв. кол-во этих свойств может быть большим, и они заранее не предопределены.
+ надо чтобы в движке уже были включамо-выключаемые модули разных электронно-платежных систем (не все возможные в мире, но яд и вебманя как минимум).
Можем приобрести лицензию, если надо, но только не очень дорогую.
Заявки скрыты. Рекомендую читать все содержание проекта, т.к. я выбираю не самого "первого", а того, кто дал наиболее развернутый и полезный содержанием ответ на проект.
Дизайн уже есть.
Прошу не ломить цены в потолок, ибо функциональность этого проекта не требует никаких доработок, все это есть практически во всех специализированных движках, ваша задача - лишь отверстать правильно макет в движок и настроить чтобы он работал. Исключение - "заковырка" с фильтрами, тут придется подумать головой.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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