Необходимо реализовать интернет-магазин типа www.technocity.ru ( и внешне и функционально похож)

Функционал вполне стандартный:

- каталог

- корзина

- онлайн-консультация

- "Вам перезвонить?"

- статьи

- новости

- блоки "новинки", "скидки",

- карточка товара

- сопутствующие товары

- описание товара, добавление его свойств и характеристик

- экспорт и импорт в эксель

- экспорт в yml для яндекса

- поиск (по цене, производителю, по названию или описанию в тексте), фильтры, сотировка кол-ва выводимых товаров на странице

- пару мест для баннеров и счетчиков, пару менюшек, личный кабинет для пользователя.

- несколько второстепенных страниц, аля "Контакты"

- сравнение товаров

- системы оплат

- возможность сделать скидку если покупатель ввел при оформлении заказа номер купона ;)

Заковырочка:

Хочется иметь фильтр товаров для каждой категории с возможностью кастомизации. Живой пример: для категории "Мониторов" мы имеем товар "Монитор" со свойствами "Диагональ", "Контраст", "Тип". Хочется иметь возмождность выставлять фильтры именно для этих свойств для данной категории.

Т.е. у всех товаров в категории так или иначе будет множество схожих свойств, по которым можно будет его фильтровать. Надо иметь возможность выставлять эти фильтры для катгории, выбирая их хар-к. Например, если я хочу, то вывожу только фильтр "Диагональ" и "Контраст". Либо, может захотется вывести только "Контраст" и "Тип". Соотв. кол-во этих свойств может быть большим, и они заранее не предопределены.

+ надо чтобы в движке уже были включамо-выключаемые модули разных электронно-платежных систем (не все возможные в мире, но яд и вебманя как минимум).

Можем приобрести лицензию, если надо, но только не очень дорогую.

Заявки скрыты. Рекомендую читать все содержание проекта, т.к. я выбираю не самого "первого", а того, кто дал наиболее развернутый и полезный содержанием ответ на проект.

Дизайн уже есть.

Прошу не ломить цены в потолок, ибо функциональность этого проекта не требует никаких доработок, все это есть практически во всех специализированных движках, ваша задача - лишь отверстать правильно макет в движок и настроить чтобы он работал. Исключение - "заковырка" с фильтрами, тут придется подумать головой.