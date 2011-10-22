Необходим опытный разработчик интернет-магазинов на OS Commerce для постоянного сотрудничества. преимущественно рассмотрим заявки от киевлян. Для работы будет предоставлено ТЗ и верстка. Желательно Киев.
Большой магазин цифрового контента
Всем привет!
Хочу заказать (или приобрести существующий) большой интернет магазин цифрового контента (продажа музыки, книг, игр и т.д).
2 варианта рассматриваю - приобретение работающего магазина (готового бизнеса) или создание нового.
Техзадания у меня нет пока. Поэтому хотелось бы рассмотреть, что вы можете предложить мне из готовых вариантов по магазинам этой тематики.
С уважением, Руслан
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