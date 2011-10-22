Большой магазин цифрового контента

Всем привет!

Хочу заказать (или приобрести существующий) большой интернет магазин цифрового контента (продажа музыки, книг, игр и т.д).

2 варианта рассматриваю - приобретение работающего магазина (готового бизнеса) или создание нового.

Техзадания у меня нет пока. Поэтому хотелось бы рассмотреть, что вы можете предложить мне из готовых вариантов по магазинам этой тематики.

С уважением, Руслан