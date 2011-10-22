Большой магазин цифрового контента

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт23 заявки337 просмотров

Всем привет!

Хочу заказать (или приобрести существующий) большой интернет магазин цифрового контента (продажа музыки, книг, игр и т.д).

2 варианта рассматриваю - приобретение работающего магазина (готового бизнеса) или создание нового.

Техзадания у меня нет пока. Поэтому хотелось бы рассмотреть, что вы можете предложить мне из готовых вариантов по магазинам этой тематики.

С уважением, Руслан

14 лет назад
Rklimanov
Руслан 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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