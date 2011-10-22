Простенький сайт по услугам для ВКонтакте

Нужно создать сайт по услугам контакта: продвижение групп, дизайн и т.д

Более подробно объясню в

Skype: derek.gardiner7

Icq 29-616-616

Лучше в скайпе, писать неохото ТЗ в аське! Но если нет скайп, то в аську