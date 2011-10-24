Нужно закончить некоторые недоделки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки113 просмотров

Сверстали мне сайт, а до конца не сделали остались некоторые мелочи. Нужно закончить

14 лет назад
adminisor
Анатолий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить модуль скидок в OpenCart

    $100

    система примерно такова, при каждой покупке в зависимости от ценовой категории клиенту начилсяются бонсы, с накоплением бонусов клиент получает статусы которые дают возможность создавать купоны, т.е. 1-20%, т.е. клиент набирает к примеру 1000 баллов, у ...

    ocStoreOpencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет-магазина (верстка + настройка)

    Есть дизайн, необходим интернет магазин сделанный на каком нить готов движке. То есть нужна верстка дизайна и первоначальная настройка. Заказы постоянные, далее абонентская плата за тез поддержку. Необходимы навыки программирования, ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание детского магазина

    Доброго времени суток. Требуется создать детский интернет-магазин, примерно на 200-300 товарных позиций. Интересует цена, сроки. Рассматриваются кандидатуры с портфолио.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Нужна разработка интернет-магазина с индивидуальным дизайном. За пример можно взять http://www.atl.ua/, направление деятельности то же. Остатки (наличие) товара и цены в магазине должны выгружаться из 1С. В заявках указывайте ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин на WebAsyst + дизайн

    Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst). Тематика магазина продажа Фото Видео техники, Ноутбуков и.т.д. Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка ...

    Webasyst
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Большой магазин цифрового контента

    $10000

    Всем привет! Хочу заказать (или приобрести существующий) большой интернет магазин цифрового контента (продажа музыки, книг, игр и т.д). 2 варианта рассматриваю - приобретение работающего магазина (готового бизнеса) или создание нового. ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад