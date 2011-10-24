система примерно такова, при каждой покупке в зависимости от ценовой категории клиенту начилсяются бонсы, с накоплением бонусов клиент получает статусы которые дают возможность создавать купоны, т.е. 1-20%, т.е. клиент набирает к примеру 1000 баллов, у ...
Нужно закончить некоторые недоделки
Сверстали мне сайт, а до конца не сделали остались некоторые мелочи. Нужно закончить
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Создать интернет-магазин На сайте должен отображаться прайс-лист. Данные для прайса должны выгружаться из базы данных 1С. Цены и сроки писать сразу! Писать в проект или ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть дизайн, необходим интернет магазин сделанный на каком нить готов движке. То есть нужна верстка дизайна и первоначальная настройка. Заказы постоянные, далее абонентская плата за тез поддержку. Необходимы навыки программирования, ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать детский интернет-магазин, примерно на 200-300 товарных позиций. Интересует цена, сроки. Рассматриваются кандидатуры с портфолио.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно создать сайт по услугам контакта: продвижение групп, дизайн и т.д Более подробно объясню в Skype: derek.gardiner7 Icq 29-616-616 Лучше в скайпе, писать неохото ТЗ в аське! Но если нет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна разработка интернет-магазина с индивидуальным дизайном. За пример можно взять http://www.atl.ua/, направление деятельности то же. Остатки (наличие) товара и цены в магазине должны выгружаться из 1С. В заявках указывайте ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт14 лет назад
Собственно нужно сделать дизайн (шаблон) для Интернет магазина Shop Script (Web Asyst). Тематика магазина продажа Фото Видео техники, Ноутбуков и.т.д. Собственно: Дизайн, прикрутка дизайна к магазину, настройка ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать магазин на Joomla+Virtuemart Подробности по аське 423117008Интернет-магазины8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Всем привет! Хочу заказать (или приобрести существующий) большой интернет магазин цифрового контента (продажа музыки, книг, игр и т.д). 2 варианта рассматриваю - приобретение работающего магазина (готового бизнеса) или создание нового. ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Доработать сайт интернет магазин цифровой техники ! дизайн модули оплаты доставки !Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад