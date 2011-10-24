Настроить модуль скидок в OpenCart

система примерно такова, при каждой покупке в зависимости от ценовой категории клиенту начилсяются бонсы, с накоплением бонусов клиент получает статусы которые дают возможность создавать купоны, т.е. 1-20%, т.е. клиент набирает к примеру 1000 баллов, у него 5% скидки, он может сделать купон с номером и распространять его где угодно к примеру на 100 клиентов с этим тайнвм кодом и так делаее, 10%..и воможно типа ВИП ГОЛД 20% но только на свои уже покупки

нстроить нужно на opencart 1.5.1

вернее OCStore 1.0.2

скидки должны работать по аналогии как тут: www.chinabuye.com