Требуется сделать интернет-магазин.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок244 просмотра

к письму прикрепляю техническое задание.

меня зовут Николай, буду рад услышать ваши предложения.

14 лет назад
Rene_metis
Николай 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров