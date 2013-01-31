Упростить добавление товаров в virtuemart

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Установлена joomla 2.5.8 и virtuemart 2. До этого была joomla 1,5 и предыдущий virtuemart. Там было реализовано следующее: в админке виртуемарта в товарах у нас был добавлен еще один столбик "нет в наличии", рядом с "Опубликовано" Поставив галочку напротив этого товара, он на сайте магазина уходил на последнюю страницу и писалось что "нет в наличии" товара без указания цены.

Сейчас программист сказал что это невозможно :

"Ранее для вас делал правки в код Virtuemart. Это было оправдано, тем что

отсутствовало автоматическое обновление. Сейчас присутствует

автоматическое обновления и после обновления изменения пропадут. Их надо

будет вносить опять. Отключать обновление и не делать обновления, не

рекомендую, выпускаются регулярные исправления безопасности"

Кто сможет сделать?? или что то еще другое можно реализовать

Virtuemart
11 лет назад
sagrad
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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