Модуль недвижимости для друпал

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
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интересует разработка модуля по функционалу повторяющего модуль(поиск недвижимости, добавление) на сайте http://prian.ru/

Непротив разработки на каком то существующем решении.

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11 лет назад
3dmisto
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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