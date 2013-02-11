Требуется выполнить парсинг базы из SQL

Веб-программированиеЗавершен3 заявки185 просмотров
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Требуется выполнить парсинг базы Tecdoc из SQL в формат Excel в виде двух таблиц. База состоит из двух частей. В первой данные, во второй картинки. Общий объем около 100 ГБайт. Подробности откликнувшимся в письме.

11 лет назад
suzaku
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrey_sergeev86
Сергеев 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$150
2 дня
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Отличный заказчик! Знает чего хочет. Совместно всё решили: в правильном вопросе - половина ответа
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