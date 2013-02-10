Парсинг \ граббинг - от $50
Сайты - от $50, Drupal, ModXEvo, Wordpress, заказные CMS
Вёрстка - от $10
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
SQL
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
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от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
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от $10
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
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Системы управления (CMS)
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от $100
от 2 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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