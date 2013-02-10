andrey_sergeev86

Сергеев andrey_sergeev86

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Парсинг \ граббинг - от $50

Сайты - от $50, Drupal, ModXEvo, Wordpress, заказные CMS

Вёрстка - от $10

Отзывы заказчиков

suzaku
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Требуется выполнить парсинг базы из SQL
SQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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