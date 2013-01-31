Чат для андроид

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Чат между клиентом и менеджером. Есть готовое андроид приложение его необходимо связать с серверной частью. В чате кроме текстовых сообщений будут передаватся еще и файлы. Сейчас интересесует механизм взаимодейсвия, тз по запросу.

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11 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)