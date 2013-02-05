Почистить сайт от вирусов

Веб-программированиеЗавершен7 заявок132 просмотра
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Сайт http://neograd-n.ru/ нужно почистить от всякой заразы.

Такое происходит во второй раз, сайт на modX.

Список побитых в прошлый раз файлов:

./.htaccess

./ie6.html

./index.php

./java.html

./manager/index.php

./wordpress/readme.html

./wordpress/wp-app.php

./wordpress/wp-comments-post.php

./wordpress/wp-config-sample.php

./wordpress/wp-cron.php

./wordpress/wp-links-opml.php

./wordpress/wp-load.php

./wordpress/wp-login.php

./wordpress/wp-mail.php

./wordpress/wp-settings.php

./wordpress/wp-signup.php

./wordpress/xmlrpc.php

./wordpress/wp-config.php

./old/index.html

./old/sect_call.php

./old/sect_left_image.php

./default.php

11 лет назад
sychevgleb
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро и оперативно справился с проблемой.
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