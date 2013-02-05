Почистить сайт от вирусов

Здравствуй, фрилансер. Делаем сейчас сайт для кондитерской и хотим там сделать развлекуху - конструктор тортов и печенья из базовых элементов. Пример конструктора - http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm (нужен такой только лучше). Пример тортов и печенья - http://www.peggyporschen.com и http://www.biscuiteers.com . Дизайн необходим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://neograd-n.ru/ нужно почистить от всякой заразы.
Такое происходит во второй раз, сайт на modX.
Список побитых в прошлый раз файлов:
./.htaccess
./ie6.html
./index.php
./java.html
./manager/index.php
./wordpress/readme.html
./wordpress/wp-app.php
./wordpress/wp-comments-post.php
./wordpress/wp-config-sample.php
./wordpress/wp-cron.php
./wordpress/wp-links-opml.php
./wordpress/wp-load.php
./wordpress/wp-login.php
./wordpress/wp-mail.php
./wordpress/wp-settings.php
./wordpress/wp-signup.php
./wordpress/xmlrpc.php
./wordpress/wp-config.php
./old/index.html
./old/sect_call.php
./old/sect_left_image.php
./default.php
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