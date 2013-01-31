Обновить webasyst shop-script

Есть сайт laguitarra.ru

Сайт давно работает на какой-то версии shop-script.

Кое какие фильтры к нему были дописаны.

Последнее время сайт уже дважды заражался вирусами.

Решили, что значит есть где-то какие-то дыры.

Чтобы не перелопачивать весь код движка или гигабайтный лог в поисках через что он пролезает решили обновить движок.

По очень выгодной акции купили новую версию shop-script.

Ищу того, что обновит на новую версию так чтобы:

- сохранился дизайн

- сохранились все урлы категорий и страниц товаров

- сохранилась вся инфа по товарам

- сохранился дополнительно дописанный функционал, работавший в предыдущей версии