Модуль для сайта (flash, java)

Требуется грамотный специалист для постоянной работы над множеством проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб-модуль в котором мы будем оперировать 3-мя галереями в одном окне, и при этом не должно быть перезагрузки всей страницы, при переключении с одной галереи на другую и сброса на дефолтные установки.
Графику мы предоставим, рисовать ничего не придется.
Во вложении пример интерфейсного взаимодействия:
Логика использования продукта такая:
- пользователь должен выбрать из галереи мебели модель стола, он попадает в окно подбора материалов для выбранного объекта.
Стол состоит из стеклянной столешницы, стеклянной полки, опор. Для каждого этого элемента будет палитра материалов
- декорированное стекло,
-стекло цветное (около 200 цветов),
-цвет опор (те же 200 цветов)
После того как выбран стол (в окне 1) нажимаем "радио-кнопочку" возле желаемого элемента (ОПОРЫ, ПОЛКА, СТОЛЕШНИЦА)
Затем используем пиктограммы ЦВЕТ МАТЕРИАЛА - попадаем в палитру РАЛ (окно 2) для определения цвета (для опор не прозрачный)
Если "радио-кнопочка" установлена на ПОЛКЕ или СТОЛЕШНИЦЕ мы, кроме определения цвета, можем нажать кнопку ОРНАМЕНТ и добавить декор (из окна 3) на выбранный элемент.
Попав в галерею декора (окно 3) можем определить цвет декора по нажатию на красный треугольник в углу текстуры. Будет выводится палитра тех же раловских цветов.
Пока все галереи замкнуты, то есть не доступны для пополнения пользователями.
Но в принципе, конечно, можно рассмотреть разработку с возможностью пополнения контент-менеджером БД картинок, текстур (а возможно и столов конечно)путем закачки на сайт в режиме администрирования сайта.
В этом случае надо понимать, что текстуры должны подготавливаются автоматически, искажая их для того чтобы они ложились на столешницу в перспективе, искажая прямоугольную (например отсканированную) картинку в нужный ракурс по плоскости столешницы.(Все столы будут сняты и отрендерены в одинаковом ракурсе.)
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