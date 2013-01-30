Модуль для сайта (flash, java)

Нужен веб-модуль в котором мы будем оперировать 3-мя галереями в одном окне, и при этом не должно быть перезагрузки всей страницы, при переключении с одной галереи на другую и сброса на дефолтные установки.

Графику мы предоставим, рисовать ничего не придется.

Во вложении пример интерфейсного взаимодействия:

Логика использования продукта такая:

- пользователь должен выбрать из галереи мебели модель стола, он попадает в окно подбора материалов для выбранного объекта.

Стол состоит из стеклянной столешницы, стеклянной полки, опор. Для каждого этого элемента будет палитра материалов

- декорированное стекло,

-стекло цветное (около 200 цветов),

-цвет опор (те же 200 цветов)

После того как выбран стол (в окне 1) нажимаем "радио-кнопочку" возле желаемого элемента (ОПОРЫ, ПОЛКА, СТОЛЕШНИЦА)

Затем используем пиктограммы ЦВЕТ МАТЕРИАЛА - попадаем в палитру РАЛ (окно 2) для определения цвета (для опор не прозрачный)

Если "радио-кнопочка" установлена на ПОЛКЕ или СТОЛЕШНИЦЕ мы, кроме определения цвета, можем нажать кнопку ОРНАМЕНТ и добавить декор (из окна 3) на выбранный элемент.

Попав в галерею декора (окно 3) можем определить цвет декора по нажатию на красный треугольник в углу текстуры. Будет выводится палитра тех же раловских цветов.

Пока все галереи замкнуты, то есть не доступны для пополнения пользователями.

Но в принципе, конечно, можно рассмотреть разработку с возможностью пополнения контент-менеджером БД картинок, текстур (а возможно и столов конечно)путем закачки на сайт в режиме администрирования сайта.

В этом случае надо понимать, что текстуры должны подготавливаются автоматически, искажая их для того чтобы они ложились на столешницу в перспективе, искажая прямоугольную (например отсканированную) картинку в нужный ракурс по плоскости столешницы.(Все столы будут сняты и отрендерены в одинаковом ракурсе.)