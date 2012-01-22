Разработка видеочата

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки76 просмотров
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Нужно разработать видеочат по подобию runetki.com . Пишите только те, кто реально это может реализовать.

11 лет назад
KeyshNET
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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