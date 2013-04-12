Создание сайта по готовой верстке на MODx

Веб-программированиеЗавершен6 заявок167 просмотров
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Всем привет!

Есть верстка сайта по продаже противопожарных дверей. Требуется натяжка и настройка на базе MODx, помощь в установке у хостера.

Макеты с небольшими описаниями во вложении.

По сути:

Есть три основных типа товара (их можно сделать как категории), у каждой из категории есть свои товары с параметрами (размеры) и соответствующие цены. Со страницы товара потенциальный клиент может перейти к оформлению заявки, где отмечает требуемое количество той или иной единицы. В зависимости от этого идет подсчет общей суммы. Чтобы было более понятно смотрите вложения.

Дополнительные требования: возможность задать ЧПУ (человеко понятные урлы), уникальные метатеги, редактирования статической информации через админ часть, редактирование товаров, отображение заявок в админ части, авторассылка заявок на почту админа и клиента.

Прошу указывать минимально возможный бюджет, так как проект не сложный.

MODX
11 лет назад
atommal
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
11 лет назад
$200
5 дней
Не хотел писать отзыв, но из-за системы Weblancer не могу создать новый проект пока его не напишу. В общем, прошел уже где-то месяц после окончания работ, в целом работу Сергей выполнил. Поставлю его положительным (как скидка), но сотрудничеством я не доволен. В кратце: сроки были затянуты очень, очень сильно и были проблемы с Сергем в разном понимании работы между заказчиком и исполнителем. Обращусь ли я еще к нему - вряд ли. Но решать вам.
Спасибо, рекомендую.
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