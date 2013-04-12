Создание сайта по готовой верстке на MODx

Всем привет!

Есть верстка сайта по продаже противопожарных дверей. Требуется натяжка и настройка на базе MODx, помощь в установке у хостера.

Макеты с небольшими описаниями во вложении.

По сути:

Есть три основных типа товара (их можно сделать как категории), у каждой из категории есть свои товары с параметрами (размеры) и соответствующие цены. Со страницы товара потенциальный клиент может перейти к оформлению заявки, где отмечает требуемое количество той или иной единицы. В зависимости от этого идет подсчет общей суммы. Чтобы было более понятно смотрите вложения.

Дополнительные требования: возможность задать ЧПУ (человеко понятные урлы), уникальные метатеги, редактирования статической информации через админ часть, редактирование товаров, отображение заявок в админ части, авторассылка заявок на почту админа и клиента.

Прошу указывать минимально возможный бюджет, так как проект не сложный.