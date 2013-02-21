Переделать на сайте вывод картинок в портфлоио

Веб-программированиеЗавершен1 заявка156 просмотров
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Есть сайт на джумле. Вывод картинок в портфолио реализован на K2. Надо изменить вывод таким образом: на странице портфолио представлены, скажем 36 картинок (хотелось бы иметь возможность количество менять). При нажатии на любую картинку появляется увеличенное изображение ее, либо другой (это можно вручную прописать). Если же маленькой картинке соответствует несколько больших картинок (тема), то после нажатия на маленькую появляется большая, а под ней типа галереи, как здесь http://johannes-heuckeroth.de/cases/04-case.htm

11 лет назад
krt
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
coder-max
Максим 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Работа выполнена в полном объеме. Все устраивает. Спасибо. Надеюсь еще не раз воспользоваться квалифицированными услугами исполнителя.
Очень доволен сотрудничеством! Всем рекомендую!
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