Переделать на сайте вывод картинок в портфлоио

Есть сайт на джумле. Вывод картинок в портфолио реализован на K2. Надо изменить вывод таким образом: на странице портфолио представлены, скажем 36 картинок (хотелось бы иметь возможность количество менять). При нажатии на любую картинку появляется увеличенное изображение ее, либо другой (это можно вручную прописать). Если же маленькой картинке соответствует несколько больших картинок (тема), то после нажатия на маленькую появляется большая, а под ней типа галереи, как здесь http://johannes-heuckeroth.de/cases/04-case.htm