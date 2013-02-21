Переделать на сайте вывод картинок в портфлоио

Итак, предполагается сайт по продаже спортивных прогнозов. Есть шаблон сайта можно сказать bethocm2.bget.ru/index.ht... От вас требуется: 1)перенести на движок 2)создать парсер,который показывает текстовый прогнозы. Пример: myscore.ru/hockey 3)сделать оплату через qiwi кошелек (чтобы доступ к контенту был ...
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Есть сайт на джумле. Вывод картинок в портфолио реализован на K2. Надо изменить вывод таким образом: на странице портфолио представлены, скажем 36 картинок (хотелось бы иметь возможность количество менять). При нажатии на любую картинку появляется увеличенное изображение ее, либо другой (это можно вручную прописать). Если же маленькой картинке соответствует несколько больших картинок (тема), то после нажатия на маленькую появляется большая, а под ней типа галереи, как здесь http://johannes-heuckeroth.de/cases/04-case.htm
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