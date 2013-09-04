coder-max

Максим coder-max

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программирование

Back-end web 

- Drupal 

- PHP 

- MySQL, SQLite 

- CodeIgniter 

Front-end web 

- Кроссбраузерная валидная верстка сайтов 

- HTML5 

- CSS3 

- jQuery, JS, AJAX 

- Twitter Bootstrap 

Android 

- мобильные приложения 

Прикладное программирование 

- C++, Qt, 

- Java, AWT, Swing. 

Имею большой опыт создания конкурентоспособного ПО. Творчески подхожу к задачам, свободно читаю документацию на английском. Готов к нестандартным задачам.

Почта: [email protected]

ICQ: 675259709

Skype: feddmax

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Отзывы заказчиков

Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
9 баллов
11 лет назад
Автоматизация учета приема и выдачи заказов
Хороший специалист. Учел все пожелания, выполнил все в соответствии с техническим заданием, не дорого!
Прекрасный заказчик! В течение всей работы мы постоянно работали вместе, обсуждая наилучшие пути решения задачи. Остались самые лучшие впечатления! Рекомендую!
Ответный отзыв
Irishka001
Ирина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Обработать массивы данных в Excel
Работу выполнил качественно и в срок, буду рада дальнейшему сотрудничеству)))
Прекрасный заказчик! Четкое ТЗ. Мгновенная оплата. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Google Analytics API
PHP
Все супер!
Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
ffstudiospb
Федор 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
5 баллов
12 лет назад
Календарь компании
MySQLPHP
Очень медленно, но работу сделал
Очень интересный заказ был!
Ответный отзыв
beamlight
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Загрузка и отображение аватара на CodeIgniter
CodeIgniter
Работа была выполнена точно в срок, все прекрасно работает! Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Прекрасный заказчик! Вся необходимая помощь по работе, пояснения, пунктуальность, своевременная оплата! Благодарю за сотрудничество! Рекомендую всем!
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