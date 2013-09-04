Программирование
Back-end web
- Drupal
- PHP
- MySQL, SQLite
- CodeIgniter
Front-end web
- Кроссбраузерная валидная верстка сайтов
- HTML5
- CSS3
- jQuery, JS, AJAX
- Twitter Bootstrap
Android
- мобильные приложения
Прикладное программирование
- C++, Qt,
- Java, AWT, Swing.
Имею большой опыт создания конкурентоспособного ПО. Творчески подхожу к задачам, свободно читаю документацию на английском. Готов к нестандартным задачам.
Почта: [email protected]
ICQ: 675259709
Skype: feddmax
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Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
11 лет назад
Хороший специалист. Учел все пожелания, выполнил все в соответствии с техническим заданием, не дорого!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! В течение всей работы мы постоянно работали вместе, обсуждая наилучшие пути решения задачи. Остались самые лучшие впечатления! Рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Работу выполнил качественно и в срок, буду рада дальнейшему сотрудничеству)))
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Четкое ТЗ. Мгновенная оплата. Рекомендую всем!
$20
10 баллов
12 лет назад
PHP
Все супер!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством!
$90
5 баллов
12 лет назад
MySQLPHP
Очень медленно, но работу сделал
Ответный отзыв
Очень интересный заказ был!
$40
10 баллов
12 лет назад
CodeIgniter
Работа была выполнена точно в срок, все прекрасно работает! Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Вся необходимая помощь по работе, пояснения, пунктуальность, своевременная оплата! Благодарю за сотрудничество! Рекомендую всем!