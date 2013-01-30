Java-программист (Alfresco)

$2500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Для реализации долгосрочного проекта требуется специалист по ECM Alfresco с любым опытом работы с данной системой. Работа может быть удалённая или в офисе.

Условия готовы обсуждать.

11 лет назад
School-Card
Айт 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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