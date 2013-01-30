Веб-магазин & система оплат

Необходимо добавить на действующий сайт вебмагазин (дизайн в наличии) и подсоединить к нему систему оплат. В качестве решения для вебмагазина может быть взят как готовый продукт, так и любое другое быстрое решение.

Что касается системы оплат, то помимо самой интеграции, советы по выбору таковой приветствуются.

Deadline: 04.02.