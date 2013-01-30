Веб-магазин & система оплат

Нужен хороший специалист для переделки сайта. ТЗ в приложении. Сроки и оплата обсуждаемы. Главное требование - адекватность и обязательность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить на действующий сайт вебмагазин (дизайн в наличии) и подсоединить к нему систему оплат. В качестве решения для вебмагазина может быть взят как готовый продукт, так и любое другое быстрое решение.
Что касается системы оплат, то помимо самой интеграции, советы по выбору таковой приветствуются.
Deadline: 04.02.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется дописать функционал и выполнить структуру по требованиям что привожу ниже: Страница списка подскатегорий структура http://clip2net.com/s/2LTYn 2. вверху название подкатегории, ссылкой. 3. выводим автора который создал категорию (Организатор). в виде ссылки, с возможностью перехода на профиль. 4. ниже - описание ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Доработка сайта на Joomla. 1.Доработка приложения Галереи. 2. Доработка меню (Выделение картинкой) 3. Доработка отображения сайта в браузерах 4. Доработка компонента контактовВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Куплен Интернет-магазин на битрикс. Необходимо запустить его в работу (настроить, сверстать, если необходимо и т.п.)Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверсать и натянуть на CMS макеты интернет-магазина со всеми модулямиЗавершен11 лет назад
Нужно поставить на хостинг одно страничный сайт все данные дам при личном собеседовании!привязать домен к хостингу!Нужно сделать быстро оплата сразу!Завершен11 лет назад
- $5000
Мы ищем веб-программиста для удаленного сотрудничества на постоянной основе. В задачи входит разработка новых проектов и поддержка уже существующих. Человек нужен ответственный и пунктуальный. В работе внимательный к деталям, аккуратный в верстке и самостоятельно проверяющий свою ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
На сайте (скрин прилагаю) сделать: 1. Заменить тематические изображения, из которых сделано левое меню, на другие, тоже с людьми. темы - прайс-лист, калькулятор, вызов замерщика, и рисунок "акция" 2. Картинку в шапке сделать с элементами флеша, как на ...Завершен11 лет назад
Требуется поставить и настроить интернет-магазин на Вордпресс без добавления товаров.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно установить seo модуль на действующем сайте. На каждой странице сайта нужно выставлять следующие значения: - keywords - description - title - ЧПУ Сроки сегодня, пишите стоимость, вопросы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад