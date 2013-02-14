Функционал сайта

$500
Веб-программированиеЗавершен9 заявок228 просмотров
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Нужен хороший специалист для переделки сайта.

ТЗ в приложении. Сроки и оплата обсуждаемы.

Главное требование - адекватность и обязательность.

11 лет назад
bitstreet
Егор 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$300
7 дней
Сразу поразила и приятно порадовала вежливость Никиты. Ответственный и хороший специалист. Цена вполне адекватна качеству работы. Сделал хорошо, там где могут возникнуть трудности - сразу предупредил, надеюсь в скором будущем Никите будут по плечу любые проблемы и доработки сайтов . В общем работой доволен, в дальнейшем еще обратимся к нему.
Отличный заказчик, подробное тз, моментальная оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству.