Функционал сайта

Сразу поразила и приятно порадовала вежливость Никиты. Ответственный и хороший специалист. Цена вполне адекватна качеству работы. Сделал хорошо, там где могут возникнуть трудности - сразу предупредил, надеюсь в скором будущем Никите будут по плечу любые проблемы и доработки сайтов . В общем работой доволен, в дальнейшем еще обратимся к нему.