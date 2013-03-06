Здравствуйте. Для женского сайта нужно сделать несколько сервисов, которые можно использовать на сайте на движке wordpress. Какие сервисы? 1. Идеальный вес. Пример http://www.cosmo.ru/mirror/weight_calc/ 2. Калькулятор калорий. Пример http://www.cosmo.ru/mirror/kal_calc/ Если предложите ещё аналогичные виджеты, то круто.