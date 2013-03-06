Требуется человек, который сможет написать расширение для браузеров Chrome, Firefox. Примерный функционал – каталогизатор ссылок на сторонние сайты и порезка рекламы на сайтах. От вас примеры расширений и примерная стоимость. Подробности понравившимся кандидатам!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доделать html страницу. Подробнее skype mr.ganggbang
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