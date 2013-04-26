Требуется создать парсер для интернет магазина сноубордов и других спорт товаров. Каталог (категории и продукты) требуется перенести с известного сайта требуется перенести на новый сайт, сделанный на shop script.

В перенесенном товаре должно быть:

1.Название

2. Цена

3. Описание

4. Фото