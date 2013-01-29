Парсер для регистрации доменов (Java)

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки198 просмотров
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Здравствуйте!

Мне нужен автоматический парсер(скрипт), который будет регистрировать домены на http://www.godaddy.com/ по заданному из вне алгоритму (некоторое АPI для входящих и выходящих данных будет необходимо)

- проверить свободность домена

- регистрация

- изменение DNS

- держать в уме окончание срока продления

и так далее.

Если сможете реализовать в течении 3 дней - платёж удваиваю.

Реализация желательна на Java, но можно использовать любой удобный Вам язык программирования.

11 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
haos_keeper
Стас 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$550
3 дня
Срок не выдержан. Получена информация от Исполнителя, что работа выполнена, но пока не сдана.
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