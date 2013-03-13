Реклама с эффектом

Веб-программированиеЗавершен4 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужен скипт, чтобы при заходе на сайт, на весь открывалась баннерная картинка, а сайт притемнялся. Закрыть баннерную картинку нельзья - только перейти по ней. После перехода по ней, темный фон с сайта должен пропасть. Скриншот прикрепил как это вижу.

icq 721375

11 лет назад
Peretz
Левшин 
33 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все ок великолепно
Спасибо!