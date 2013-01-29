Доработка плагина

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка110 просмотров
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В плагин http://www.avtodispetcher.ru/distance/export/joomla/ добавить опцию выбора языка и ширины.

11 лет назад
iguk
Илья 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад