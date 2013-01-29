Наладить галерею Ignite Gallery на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Галерея Ignite Gallery после переноса сайта на другой хостинг перестала загружать новые картинки.

Нужно восстановить её работоспособность

Joomla
11 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад