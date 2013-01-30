Восстановить меню и онлайн консультант

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки147 просмотров
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Нужно установить онлайн консультант по левому краю сайта а не как щас около лого.

Также раньше было всплывающие меню (пример http://potolki-em.ru/calc/index.html).

При любой правке основного файла шаблона сайт отдаёт 500 ошибку.

11 лет назад
tctf
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
advokateD
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Оперативно.
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