Починить форму обратной связи

Веб-программированиеЗавершен8 заявок141 просмотр
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Нужно починить php mail форму обратной связи, письма приходят в корявых кодировках.

11 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Эльдар отличный исполнитель и профессионал, огромное спасибо за оперативное решение задачи! Буду обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству!
Было приятно работать с Александром. Оплата перечислена в полном объеме сразу после решения проблемы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую!
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